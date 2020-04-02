Госдума одобрила сегодня в третьем чтении онлайн продажу лекарств. Покупать лекарства дистанционно можно будет сразу после опубликования закона.

Госдума одобрила сегодня в третьем чтении онлайн продажу лекарств. Покупать лекарства дистанционно можно будет сразу после опубликования закона.Однако дистанционная продажа рецептурных лекарств будет временной. Закон будет действовать до конца года."Закон, который дополняет блок законопроектов, которые приняты были вчера для противодействия распространения вирусу в части дистанционной доставки лекарств. Во время ЧС, это будет доставка, в том числе лекарств, которые требуют оформления рецепта", — пояснил Вячеслав Володин, спикер Госдумы.Аптеки, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, должны будут получить разрешение Росздравнадзора для торговли лекарствами дистанционно."Такое правило двух ключей, которое обеспечит выполнение поручений президента в отношении контроля контрафактов или фальсификатов, которые могут при таком обороте теоретически появляться. Этого мы, естественно, допустить не должны", — подчеркнул Антон Морозов, депутат Госдумы.Отдельное внимание льготникам. Правительство должно также разработать доставку и покупку лекарств для них.Не все лекарства можно будет купить дистанционно. Исключение составят сильнодействующие, психотропные, наркотические и спиртосодержащие препараты. Правила их реализации будут определяться правительством в отдельном порядке.Доставку препаратов будут осуществлять либо квалифицированные фармацевты с профильным образованием, либо обычные курьеры. Многие компании готовы начать доставку, как только появится постановление правительства."Мы готовы оказывать эту услугу прямо сразу. Работать это будет следующим образом. Вы будете заходить на сайт, в приложение или на одну из площадок Яндекса, выбирать нужный товар, добавлять его в корзину, оплачивать любым бесконтакнтым методом оплаты и после этого за считанные минуты заказ будет собираться сотрудниками аптеки и доставляться", — пояснил Даниил Шулейко, генеральный директор "Яндекс-такси"."По времени доставка медикаментов не будет отличаться от доставки еды из ресторана. В среднем речь идет о 40 минутах", — сообщил Алексей Белоусов, пресс-секретарь компании Delivery club.Многие аптеки уже сейчас принимают заказы онлайн, но только от определенной суммы. Например, от 1000 рублей. Но забрать эти лекарства можно только из стационарных аптек.Скорее всего, оплату курьера надо будет оплачивать отдельно, но до конца этот вопрос еще не решен."Учитывая то, что наценка в аптеках на сегодняшний день невысокая, часть доставки будет платной, но не в момент ЧС. В обычное время. У нас большое количество аптек и в каждом районе может быть опорная аптека у любой сети и в радиусе километра, двух можно будет быстро осуществлять доставку из аптеки", — пояснил Евгений Нифантьев, генеральный директор сети социальных аптек.