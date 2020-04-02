Долгожданный поединок между бойцами смешанных единоборств Хабибобм Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном сорвался в пятый раз. Бушующая пандемия коронавируса не дает организаторам ни единого ..
Долгожданный поединок между бойцами смешанных единоборств Хабибобм Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном сорвался в пятый раз. Бушующая пандемия коронавируса не дает организаторам ни единого шанса провести данное мероприятие, пишет .
Соперник российского спортсмена заявил, что Нурмагомедова необходимо лишить титула чемпиона UFC, поскольку он якобы боится встречи и нашел причину не выходить в октагон. Стоит отметить, что боец из Дагестана подробно разъяснил свою позицию в "Инстаграм". Нурмагомедов задался вопросом, почему общественность давит на него и требует подвергнуть себя риску в условиях стремительно распространяющегося вируса. Напомним, что бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в США.