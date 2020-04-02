В совершении преступления подозревается житель города Муром.

В марте текущего года в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов цифровой и бытовой техники о том, что неустановленное лицо совершило хищение товарно-материальных ценностей. Сумма причиненного ущерба составила более 7 тысяч рублей.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний житель города Муром.Мужчина признал свою вину. Воспользовавшись тем, что продавцы были отвлечены и за ним никто не наблюдал, он снял сигнализационные магниты с лазерного уровня и шуруповерта, спрятал товар под одежду и вышел из магазина. Сразу же после совершения кражи подозреваемый уехал в город Муром.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Похищенное имущество изъято.