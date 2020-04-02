Красная разметка для соблюдения требуемой дистанции между пассажирами в условиях распространения коронавируса COVID-19 появится возле касс московского метро и станций Московского центрального кольца., на платформах и в вагонах поездов. Для их создания пойдет более 20 тысяч метро контрастных полос и свыше 110 тысяч предупреждающих стикеров.

Красная разметка для соблюдения требуемой дистанции между пассажирами в условиях распространения коронавируса COVID-19 появится возле касс московского метро и станций Московского центрального кольца., на платформах и в вагонах поездов. Для их создания пойдет более 20 тысяч метро контрастных полос и свыше 110 тысяч предупреждающих стикеров.Пассажирам московского метро и МЦК предлагается соблюдать дистанцию в полтора-два метра от других людей, сообщает "Интерфакс". Предупреждения будут расклеены на самых востребованных станциях. Они будут нескольких видов.Во-первых, яркие напольные стикеры нанесут во всю длину кассовых окон вестибюлей станций. Предупреждающая напольная разметка появится вдоль платформ по обоим направлениям движения поездов метро. А на МЦК – на каждой второй колонне на платформе.Во-вторых, круглые стикеры будут размещенные через одно пассажирское кресло в вагонах метро. Это поможет пассажирам не садиться на соседние кресла, соблюдая безопасное расстояние в поездок. Такая же навигация появится и в поездах "Ласточка" на МЦК. Если кресла спаренные, то безопасно занимать одно из них, если в ряду три кресла, то необходимо оставить свободным место между крайними сидениями.Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, которая не рекомендует гражданам приближаться друг другу менее чем на метр. Исключение для этого требования – поездка на такси. В остальных местах на транспорте, в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах, в аптеках и магазинах эта дистанция должна неукоснительно соблюдаться. Настаивает главный санитарный врач России Анна Попова.По предварительным оценкам специалистов, введенные в Европе карантинные ограничения предотвратят до 120 тысяч смертей от коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения надеется, что введенные в России меры также сработают. Пока в России на 1 апреля 2777 заболевших коронавирусом. Для 24 пациентов заболевание стало фатальным. Однако отмечается рост выздоровевших. Их уже 190 человек.