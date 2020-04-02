Министерство спорта Самарской области отреагировала на появившуюся в среду информацию о возможной ликвидации футбольного клуба Крылья Советов. Как сообщила пресс-служба ведомства, эти слухи не имеют под собой никаких оснований.

Министерство спорта Самарской области отреагировала на появившуюся в среду информацию о возможной ликвидации футбольного клуба "Крылья Советов". Как сообщила пресс-служба ведомства, эти слухи не имеют под собой никаких оснований.Утром появились сообщения, что доходы "Крыльев Советов" на 80% состоят из поступлений из бюджета, а также о долгах клуба. Это могло стать причиной принудительной ликвидации клуба из Самары.Областное министерство спорта не стало медлить с опровержением. "Появившаяся информация не соответствует действительности. Оснований для ликвидации "Крыльев Советов" нет. Финансовое положение клуба стабильно", — говорится в сообщении пресс-службы министертства спорта Самарской области.