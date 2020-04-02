Ассоциация теннисистов профессионалов (АТП) и Женская теннисная ассоциация (ВТА) приняли решение приостановить все соревнования до 13 июля в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Таким образом, пауза в мировом теннисе продлена еще на месяц.

Ассоциация теннисистов профессионалов (АТП) и Женская теннисная ассоциация (ВТА) приняли решение приостановить все соревнования до 13 июля в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Таким образом, пауза в мировом теннисе продлена еще на месяц.Ранее АТА и ВТА приняли совместное решение приостановить все соревнования до 12 июля. Но в виду сложной эпидемиологической обстановкой было решено отложить возобновление соревнований теннисистов еще на месяц.Ранее было объявлено об отмене Уимблдона. Один из четырех турниров Большого шлема не состоится впервые с 1945 года.