Минфин зарезервировал 1,4 триллиона руб. на принятие мер по борьбе с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства по видеосвязи в среду.

Минфин зарезервировал 1,4 триллиона руб. на принятие мер по борьбе с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства по видеосвязи в среду.Правительство прорабатывает второй пакет мер по преодолению последствий распространения коронавируса, отметил Мишустин.Между тем меры по борьбе с распространением коронавируса можно рассматривать как форс-мажор по договорам аренды, подчеркнул премьер-министр. Правительство ввело отсрочку для малых и средних предприятий (МСП) по платежам за аренду госимущества.Федеральные и региональные арендные программы позволят поддержать МСП на 20 миллиардов руб. При этом власти понимают, что большая часть рынка аренды — это частная аренда, пояснил Мишустин.В связи с этим правительство разъяснит регионам и муниципалитетам меры по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочку платежей для арендаторов отдельных видов бизнеса, отметил премьер-министр.Правительство России направило правительству Кипра письмо по поводу изменения соглашения об избежании двойного налогообложения в части ставки налога на дивиденды, которые поступают на зарубежные счета, заявил Мишустин.Минфину поручено в течение месяца пересмотреть все соглашения с другими государствами об избежании двойного налогообложения в части установления новой ставки налога на дивиденды, выводимые за рубеж.Налог на дивиденды при их выводе за рубеж необходимо взимать по ставке не ниже 15%. В случае отказа со стороны этих государств правительство рассмотрит вопрос об одностороннем выходе из соглашений, подчеркнул Мишустин.Правительство приняло решение упростить процедуру оформления банкротства и сделать ее бесплатной. Для этого необходимо самостоятельно либо через МФЦ разместить заявление о банкротстве в Едином федеральном реестре сведений, что позволит гражданам с размером долга от 50 тысяч руб. до 700 тысяч руб. освободиться от долговых обязательств, заявил Мишустин.