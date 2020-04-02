Во всех регионах режим самоизоляции для снижения скорости распространения коронавируса COVID-19 эффективно действует, заявил замначальника главка МВД по охране общественного порядка Станислав Наумов телеканалу Россия 24. Для контроля режима самоизоляции эффективно используются камеры видеонаблюдения.

Во всех регионах режим самоизоляции для снижения скорости распространения коронавируса COVID-19 эффективно действует, заявил замначальника главка МВД по охране общественного порядка Станислав Наумов телеканалу "Россия 24". Для контроля режима самоизоляции эффективно используются камеры видеонаблюдения.Полиция увеличила плотность нарядов в общественных местах, добавил Наумов. Это позволяет обеспечивать установленный режим ограничений на должном уровне.Прибывших из-за рубежа или имевших контакты с заболевшими коронавирусом граждан по месту пребывания посещают сотрудники полиции для контроля. За нарушение обязательной самоизоляции к административной ответственности были привлечены 1250 человек.Станислав Наумов добавил, что количество правонарушений в России в условиях нерабочей недели остается незначительным. Это, по мнению замначальника главного управления по охране общественного порядка МВД России, также свидетельствует об эффективности принимаемых мер.Неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей объявил президент России Владимир Путин. Это сделано для предотвращения развития эпидемии коронавируса в стране. К 1 апреля получен первый результат – за сутки заболели коронавирусом 440 человек, в то время как 31 марта прирост заболевших составил 500 случаев. Это первое существенное снижение прироста заболевания. Всего в России официально диагноз коронавирус поставлен в 2777 случаях. 24 пациента скончались, 190 – вылечились.