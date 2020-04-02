Московские власти запустили приложение, которое поможет людям, заразившимся коронавирусом, быть на контроле по состоянию здоровья, при это оставаться дома. Как будет работать эта система, рассказал в эфире канала Россия 24 глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Московские власти запустили приложение, которое поможет людям, заразившимся коронавирусом COVID-19, быть на контроле по состоянию здоровья. Как будет работать эта система, рассказал в эфире канала "Россия 24" глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко."Приложение "Социальный мониторинг" предназначено для того, чтобы обеспечить возможность людей, находящихся на дому с подтвержденным диагнозом "коронавирус", быть постоянно в неком контроле, – пояснил Лысенко. – То есть некоторым людям позволено будет не ехать в обсервацию, а оставаться у себя по адресу, где они проживают, и для того, чтобы они не нарушали режим, они могут выбрать такой вот режим самоконтроля".По его мнению, такая система очень удобна. Пользователь сможет самостоятельно установить его или получит смартфон с уже установленной программой. По окончании карантина пациент сдаст этот телефон обратно."Оно периодически будет опрашивать: находится ли пациент на своем месте внутри той локации, где он проживет. Он должен подтверждать, – рассказал Лысенко. – Таким образом он будет постоянно находиться на связи с центральной системой".Говоря о личных сведениях, которые пользователь должен будет предоставить, Лысенко отметил, что система запросит только геоданные."Беспокоиться совершенно точно не о чем, ничего никуда не уходит, все обрабатывается в соответствии с законом о персональных данных, все находится на серверах, защищенных в нашем центре обработке данных в Москве", – заверил он.Ранее Лысенко сообщил, что в столице все технически готово для запуска системы контроля перемещений выходящих из дома граждан. Эта система будет использовать QR-коды, которые будут считывать сотрудники уполномоченных органов, чтобы проверить, не нарушает ли человек режим самоизоляции. Такой режим был введен в Москве и Подмосковье в связи с пандемией коронавируса, он продлится до 14 апреля.