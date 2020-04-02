Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам в связи с эпидемией коронавируса. Выступление лидера страны начнется после 16:00 мск сегодня, 2 апреля.

Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам в связи с эпидемией коронавируса. Выступление лидера страны начнется после 16:00 мск сегодня, 2 апреля.О подготовке обращения Путина к народу 2 апреля в связи с коронавирусом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точное время пока не определено."Будет примерно во второй половине дня. Он сейчас работает над текстом этого обращения", – в беседе с журналистами.Выступление главы государства будет транслироваться по всем федеральным каналам. Смотреть обращение Путина к народу можно и онлайн, например, в YouTube.Напомним, что 25 марта российский президент к гражданам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. В ходе выступления Владимир Путин анонсировал несколько важных общественных изменений. В частности, он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.Публикация от (@dniru) 1 Апр 2020 в 4:34 PDTКоронавирус| || | |