Президент РФ Владимир Путин впервые встретился с членами правительства в новом дистанционном формате.
Президент РФ Владимир Путин впервые встретился с членами правительства в новом дистанционном формате.
Как передает телеканал "Россия 24", глава государства провел совещание с членами кабинета министров в режиме онлайн видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огарево.
Президент отметил, что нынешняя ситуация, связанная с пандемией коронавирусной пневмомии, весьма напряжённая и требует дистанционной работы, он подчеркнул, что надеется на, что удаленный режим не скажется на качестве деятельности правительства.
Ранее данный формат был использован на саммите G20, в ходе которого мировые лидеры в условиях беспрецедентных ограничительных мер из-за пандемии коронавируса обсуждали онлайн все проблемы.
Тема удаленного формата работы президента стала обсуждаться после того, как 31 марта у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко был выявлен коронавирус. На прошлой неделе Путин посещал эту больницу, которая стала первой принимать пациентов с новым вирусом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что поскольку решение о визите руководитель страны принял внезапно, в связи с этим не удалось соблюсти заведенный порядок предварительного тестирования всех собеседников Путина.
Он сообщил, что все, кто был вместе с президентом в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус.
Песков также рассказал, что Путин соблюдает рекомендации специалистов и сейчас не здоровается за руку при личных встречах.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицировано более 884 тысяч, более 185 тысяч выздоровели, более 44 тысяч скончались.
В России зафиксировано 2777 случаев заболевания, из них 440 за последние сутки, 190 человек выздоровело, 24 умерли.