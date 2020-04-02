Президент РФ Владимир Путин впервые встретился с членами правительства в новом дистанционном формате.

Президент РФ Владимир Путин впервые встретился с членами правительства в новом дистанционном формате.Как передает телеканал "Россия 24", глава государства провел совещание с членами кабинета министров в режиме онлайн видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огарево.Президент отметил, что нынешняя ситуация, связанная с пандемией коронавирусной пневмомии, весьма напряжённая и требует дистанционной работы, он подчеркнул, что надеется на, что удаленный режим не скажется на качестве деятельности правительства.Ранее данный формат был использован на саммите G20, в ходе которого мировые лидеры в условиях беспрецедентных ограничительных мер из-за пандемии коронавируса обсуждали онлайн все проблемы.Тема удаленного формата работы президента стала обсуждаться после того, как 31 марта у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко был выявлен коронавирус. На прошлой неделе Путин посещал эту больницу, которая стала первой принимать пациентов с новым вирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что поскольку решение о визите руководитель страны принял внезапно, в связи с этим не удалось соблюсти заведенный порядок предварительного тестирования всех собеседников Путина.Он сообщил, что все, кто был вместе с президентом в Коммунарке, ежедневно тестируются на коронавирус.Песков также рассказал, что Путин соблюдает рекомендации специалистов и сейчас не здоровается за руку при личных встречах.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицировано более 884 тысяч, более 185 тысяч выздоровели, более 44 тысяч скончались.В России зафиксировано 2777 случаев заболевания, из них 440 за последние сутки, 190 человек выздоровело, 24 умерли.