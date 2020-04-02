21-летнего кузбассовца будут судить за убийство. Уточняется, что парень совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным сайта , злоумышленник поспорил со ..

21-летнего кузбассовца будут судить за убийство. Уточняется, что парень совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.По данным сайта , злоумышленник поспорил со своим знакомым на тему тюремных сроков. Горячий спор перерос в потасовку, в ходе которой молодой человек убил собутыльника. Материалы дела на данный момент переданы в суд.