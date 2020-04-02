В подмосковной Балашихе двое мужчин попытались похитить из магазина несколько кофемашин. Технику стоимостью свыше 90 тысяч рублей они спрятали в большой сумке, которая якобы заглушает ..

В подмосковной Балашихе двое мужчин попытались похитить из магазина несколько кофемашин. Технику стоимостью свыше 90 тысяч рублей они спрятали в большой сумке, которая якобы заглушает противокражный сигнал.Работники торгового зала вовремя обратили внимание на действия правонарушителей и задержали их. По факту случившегося проводится проверка, сообщает