Пожилой житель столицы с подтвержденным коронавирусом нарушил карантин, отправившись на рентген в больницу в подмосковной Лобне. Лечебное учреждение пришлось закрыть, а всех посетителей отправили сдавать анализы и на обязательный двухнедельный карантин.

Пожилой житель столицы с подтвержденным коронавирусом нарушил карантин, отправившись на рентген в больницу в подмосковной Лобне. Лечебное учреждение пришлось закрыть, а всех посетителей отправили сдавать анализы и на обязательный двухнедельный карантин.Инцидент произошел около 15 часов дня в Лобненской центральной городской больнице. Именно сюда, никого не предупредив, и пришел 68-летний москвич, у которого ранее диагностировали коронавирус. Последние дни он провел на даче под Лобней, туда же к нему приезжали и фельдшеры, которых он, судя по всему, не предупредил о своем заболевании. Но 1 апреля он нарушил карантин и отправился на рентген."Не сказав никому, что у него положительны тест на коронавирус, он прошел через здание поликлиники, сходил на рентген. В этот момент уже пришла информация, что он нарушил режим самоизоляции и пришел в лечебное учреждение. Сейчас за ним приедет инфекционная бригада, которая госпитализирует его в инфекционный стационар", — рассказал собравшимся коллегам и пациентам главврач.Когда о произошедшем узнали врачи, пациента изолировали, больницу закрыли на прием, а всем находившимся внутри главный врач объявил о необходимости оставить паспортные данные, сдать анализы и отправиться в карантин на дому.Меру ответственности нерадивому пенсионеру изберут позже.Ранее сегодня депутаты Госдумы одобрили поправки в законодательство, ужесточающие наказание за нарушение карантинных мер. В в период чрезвычайной ситуации при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, а также в период действия ограничительных (карантинных) мер граждан предлагается штрафовать за их нарушение на сумму от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.