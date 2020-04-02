Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале www.gosuslugi.ru...

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что каждый гражданин, нарушивший Правила дорожного движения, платит 50 % от суммы штрафа в том случае, если он вносит платеж в течение 20 дней после подписания протокола о правонарушении. Оплатить штраф стало намного легче и быстрее, ведь это можно сделать онлайн в любое время и безо всяких очередей.Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале www.gosuslugi.ru. Процедура регистрации несложная и не займет много времени.Авторизовавшись на портале, выбираем раздел "Органы власти" в меню предоставляемых услуг.Заходим в «Министерство Внутренних дел» и в предложенном перечне услуг нажимаем на ссылку «Штрафы ГИБДД». Далее заполняем заявку в электронном виде, внеся в неё данные следующих документов:1. водительского удостоверения;2. свидетельства о регистрации ТС (СТС).После внесения информации о документах получаем информацию по всем штрафам в режиме реального времени.Оплатить штрафы можно на портале банковскими картами платежных систем Visa, MasterCard и МИР, при помощи платёжных сервисов Webmoney, Яндекс.Деньги, Элплат, а также со счёта мобильного телефона.Скидка на оплату штрафа 50 % не действует в следующих случаях:Штраф назначен за повторное нарушение по статье 12.1.1.1 КоАП РФ – отсутствие регистрации автомобиля;Нарушение по статье 12.8 КоАП РФ – водитель пойман за рулем в нетрезвом состоянии или позволил пьяному человеку управлять своим транспортным средством;Нарушение по статьям 12.9.6, 12.9.7 – за повторное превышение скорости на более чем 40 километров в час;Нарушение по статье 12.12.3 – проезд на запрещающий сигнал светофора;Нарушение по статье 12.15.5 – выезд на встречную полосу. В случае повторного нарушения;Нарушение по ст. 12.24 КоАП РФ – причинение вреда здоровью. Предполагает штраф в размере 2 500—25 000 рублей;Правонарушение по статье 12.26 – водитель отказался проходить освидетельствование на наличие состояния алкогольного опьянения;Правонарушение по статье 12.27.3 – употребление алкоголя после ДТП. Карается штрафом в 30 000 рублей.Информацию о портале Вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ТиНАО http://тинао.мск.мвд.рф, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(495) 850-22-38