Установлено, что при посещении магазина женщины положили технику в сумку, а затем покинули торговую точку без оплаты товара...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Рязанскому району задержали двух женщин, подозреваемых в краже товара из магазина.В территориальный отдел полиции поступило заявление от директора магазинапо продаже бытовой техники и электроники. По словам потерпевшего, из помещения торговой точки был похищен товар на сумму свыше 10 тысяч рублей.В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении противоправного деяния задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 38-летняя и 34-летняя местные жительницы.Установлено, что при посещении магазина женщины положили технику в сумку, а затем покинули торговую точку без оплаты товара. Похищенным имуществом злоумышленницы распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18