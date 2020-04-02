Сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии дистанционных мошенничеств...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из республик Марий Эл и Чувашия, а также Московской и Ростовской областей пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии дистанционных мошенничеств.По имеющейся информации, злоумышленники звонили москвичам и представлялись работниками городских поликлиник. Они сообщали, что, согласно полученным результатам анализов, у пенсионеров выявлены серьезные проблемы со здоровьем и им необходимо срочно приобрести дорогостоящие медицинские препараты, которые якобы помогут в лечении. Опасаясь за своё здоровье, граждане соглашались на покупку. К ним приезжали курьеры и привозили упаковки с продукцией. Они забирали деньги, которые впоследствии переводили своим сообщникам на банковские карты. А потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что под видом лекарств приобрели безвредные добавки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны семеро подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, координаторы и курьеры. В настоящее время установлены обстоятельства девяти эпизодов их противоправной деятельности.Следственным управлением УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены пять ноутбуков с персональными данными потерпевших, два планшета и тринадцать мобильных телефонов, а также 27 банковских карт, оформленных на третьих лиц.Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.