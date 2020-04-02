Сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии дистанционных мошенничеств...
«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из республик Марий Эл и Чувашия, а также Московской и Ростовской областей пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии дистанционных мошенничеств.
По имеющейся информации, злоумышленники звонили москвичам и представлялись работниками городских поликлиник. Они сообщали, что, согласно полученным результатам анализов, у пенсионеров выявлены серьезные проблемы со здоровьем и им необходимо срочно приобрести дорогостоящие медицинские препараты, которые якобы помогут в лечении. Опасаясь за своё здоровье, граждане соглашались на покупку. К ним приезжали курьеры и привозили упаковки с продукцией. Они забирали деньги, которые впоследствии переводили своим сообщникам на банковские карты. А потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что под видом лекарств приобрели безвредные добавки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны семеро подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, координаторы и курьеры. В настоящее время установлены обстоятельства девяти эпизодов их противоправной деятельности.
Следственным управлением УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены пять ноутбуков с персональными данными потерпевших, два планшета и тринадцать мобильных телефонов, а также 27 банковских карт, оформленных на третьих лиц.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.