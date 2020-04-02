Московский полицейский с помощью предупредительного выстрела утихомирил агрессивного мужчину, которого задержали по подозрению в нападении с мачете на продавца магазина на севере столицы.

Московский полицейский с помощью предупредительного выстрела утихомирил агрессивного мужчину, которого задержали по подозрению в нападении с мачете на продавца магазина на севере столицы.Конфликт в супермаркете "Магнит" на Селигерской улице произошел около часа дня 1 апреля. Продавец попросил посетителя продемонстрировать сумку, уличив его в краже банки растворимого кофе, а тот в ответ выхватил мачете и несколько разу ударил наблюдательного сотрудника торговой точки по руке, после чего убежал.Спустя пару часов его заприметил наряд полиции, но при задержании подозреваемый оказал сопротивление и утихомирился только после того, как страж порядка выстрелил в воздух.Мужчину доставили в отделение полиции, была ли при нем украденная банка кофе и мачете, не уточняется.