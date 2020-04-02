Один из основных вопросов, который всех волнует во время пандемии COVID-19, – это как не заразиться короновирусом. Достаточно ли соблюдать режим самоизоляции и тщательно мыть руки? Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказала врач-иммунолог и аллерголог Надежда Логина.

Один из основных вопросов, который всех волнует во время пандемии COVID-19, – это как не заразиться короновирусом. Достаточно ли соблюдать режим самоизоляции и тщательно мыть руки? Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала врач-иммунолог и аллерголог Надежда Логина.По словам эксперта, руки мыть действительно необходимо: кожные покровы – это первый барьер, защищающий от попадания вируса в организм. Ту же самую функцию выполняют слизистые оболочки, поэтому не рекомендуется тереть глава и вообще касаться лица руками. Людям с воспалительными и аллергическими заболеваниями нужно быть особо внимательными."Как только пройден этот защитный барьер, вирус попал в организм, он сразу же встречает мощную защиту, которая осуществляет естественный врожденный иммунитет, – рассказала врач. – В первую очередь, это противовирусная активность интерферонов. Это специфические белки, которые вырабатываются иммунными клетками. Эти белки обладают уникальным свойством разрушать структуру вирусной РНК".Активность иммунных процессов зависит от общего состояния организма. Чтобы укрепить иммунитет, нужно соблюдать некоторые правила."Правильное питание, рациональный отдых, по мере возможности нужно избегать негативных стрессовых ситуаций – это будет благоприятно влиять на состояние защитных реакций организма", – отметила Логина.Что касается питания, то, по словам эксперта, в организм наряду с растительными жирами и белками сейчас обязательно должны поступать и животные белки – это благоприятно скажется на способности организма сопротивляться инфекциям. Так что тем, кто соблюдает Великий пост, но в то же время озабочен состоянием своего организма, придется принять непростое решение.Получать животные белки и жиры "очень важно в первую очередь для нормальной функции легких и восстановительных реакций в легких при воспалительных процессах", подчеркнула эксперт."Мы знаем, что (легкие – ред.) это один из самых поражаемых органов при вирусных инфекциях", – добавила она.Также, по словам врача, нужно бороться с гиподинамией, то есть малоподвижным образом жизни."Регулярную зарядку, какие-то физические упражнения можно организовать в условиях изоляции", – сказала она.Что касается отдыха, то, по словам эксперта, нужно "не просто сидеть и смотреть телевизор, а очень важен нормальный полноценный сон"."Только в условиях сна вырабатываются очень важные для иммунной системы факторы, обеспечивающие ее постоянную защиту, – пояснила Логина. – Очень важный фактор меланин, вырабатываемый у каждого из нас ежесуточно только во время сна, вырабатывается в темном помещении. Если человек, а это часто бывает, спит с включенным телевизором, с источниками света, этот очень важный для иммунной системы белок не вырабатывается".Ранее об укреплении общей сопротивляемости организма в период пандемии в интервью Вестям.Ru рассказал врач и ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Сергей Агапкин.