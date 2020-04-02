Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о продлении срока карантина и ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса до 13 апреля 2020 года.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о продлении срока карантина и ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса до 13 апреля 2020 года.Об этом он проинформировал мировую общественность, подчеркнув, что нет никаких гарантий, что карантин может быть ослаблен 14 апреля, сообщает ТАСС.Конте сослался на мнение специалистов, по мнению которых ослабление карантина может привести к новой вспышке заболевания.С 10 марта по всей Италии закрыты предприятия, занимающиеся деятельностью не первостепенной необходимости, магазины, за исключением продуктовых и аптек, рестораны и бары, спортивные залы, развлекательные заведения и учреждения культуры. Жителям страны запрещено покидать свои дома.С начала эпидемии в Италии заразились более 110 тысяч человек, более 13 тысяч скончались.Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта 2020 года была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 921 тысячи человек, более 193 тысяч вылечились, более 46 тысяч умерли.