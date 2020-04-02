02.04.2020

2020-04-02 22:00:05

Прокурор области жестко указал губернатору на недостатки в подготовке к пандемии

По мнению прокурора области, 33 регион не прошел тест на готовность к пандемии коронавируса. Свои замечания Игорь Пантюшин изложил в письме на имя губернатора Владимира Сипягина. В частности в письме говорится: «Анализ сложившейся обстановки свидетельствует о формализме и попустительстве к исполнению введенных Президентов Российской Федерации ограничительных карантинных мер».

Перечисление недостатков заняло 6 листов. Это и отсутствие масок в аптеках и средств защиты врачей, неоперативная работа оперативного штаба. И многое другое.

Прокурор призвал губернатора Сипягина принять своевременные и конкретные меры для стабилизации ситуации в регионе.

Письмо получено из собственных источников.