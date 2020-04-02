Правительство России наделяется дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.

Правительство России наделяется дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.Как передает ТАСС, закон об этом подписал президент России Владимир Путин.Документ позволяет кабинету министров в случае возникновения чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы для предупреждения и ликвидации данных угроз. В их число включено распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.Правительство теперь может на три месяца ограничивать торговлю определенными медицинскими изделиями, а также вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.Также Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до 5 лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.Данный закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании 31 марта.Данные поправки в УК РФ были внесены за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Как заявил руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, проблема распространения фейков в Интернете особенно обострилась после начала эпидемии коронавируса.За последние сутки в России отмечено 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах (набольшее число в Москве – 267). Общее количество заболевших в РФ составляет 2777 человек, 190 человек вылечились, 24 скончались.