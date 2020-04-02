Президент Владимир Путин подписал закон об ограничении применения к предпринимателям ст. 210 Уголовного кодекса (Организация преступного сообщества).

Президент Владимир Путин подписал закон об ограничении применения к предпринимателям ст. 210 Уголовного кодекса ("Организация преступного сообщества").Теперь под действие данной статьи не подпадают учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юрлиц или их подразделений, даже если преступление совершено в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением организацией предпринимательской и иной экономической деятельности.Исключение составляют случаи, когда такая организация или ее подразделение заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений.Соответствующие поправки внесены Путиным в Госдуму в декабре 2019 года.