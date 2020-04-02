В Кремле рассматривают альтернативные сценарии проведения парада Победы, пишут СМИ. Не исключено, что торжества перенесут на осень.

В Кремле рассматривают альтернативные сценарии проведения парада Победы, пишут СМИ. Не исключено, что торжества перенесут на осень.Распространение коронавируса в России вносит коррективы в традиционные майские торжественные мероприятия. Как сообщил РБК со ссылкой на собственные источники в Минобороны и администрации президента, власти рассматривают несколько альтернативных вариантов проведения парада Победы.Один из них предполагает проведение тожества осень в полном формате. Речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны. В нашей стране это 3 сентября.Также рассматривается вариант перенести торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся парад в присутствии Иосифа Сталина. Войска сразу шли на фронт на борьбу с немецкими захватчиками.В то же время обсуждается вариант проведения парада 9 мая. В таком случае торжества придется проводить при пустых трибунах.Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов по ограничению торжеств по случаю 9 Мая. Вместе с тем там заявили, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.Число зараженных достигло 3548 человек – плюс 771 случай за сутки. Больше всего заболевших зафиксировано в столице – 595. В Московской области выявлено 43 случая, в Санкт-Петербурге – 22.