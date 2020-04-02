Бюро Российского футбольного союза приняло решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая. Таким образом, розыгрыш чемпионата России сможет возобновиться только летом.

Бюро Российского футбольного союза приняло решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая. Таким образом, розыгрыш чемпионата России сможет возобновиться только летом..РФС назвал распространение коронавирусной инфекции форм-мажорным обстоятельством, требующим приостановки работы футбольных клубов. Однако вынужденный перерыв не является уважительной причиной для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола.Как сообщил РИА Новости президент РФС Александр Дюков, его организация считает, что чемпионаты во всех лигах должны быть доиграны. Новый сезон в российском футболе начнется в августе или сентябре.