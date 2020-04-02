В Российской Федерации нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Российской Федерации нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.Она сообщила, что по сравнению с рядом стран, в которых рост заболеваемости имеет взрывной характер, в РФ такого нет, несколько дней наблюдается один и тот же коэффициент прироста заболевших – 1,2. Попова объяснила это комплексом предпринимаемых мер.За последние сутки в России отмечено 440 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах (наибольшее число в Москве – 267). Общее количество заболевших в РФ составляет 2777 человек, 190 человек вылечились, 24 скончались.