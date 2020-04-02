С сегодняшнего дня официально прекращается сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти странами организации ОПЕК и ее партнерами во главе с Россией. Но цена нефти растет на 11% благодаря действиям России.

С сегодняшнего дня официально прекращается сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти странами организации ОПЕК и ее партнерами во главе с Россией. Но цена нефти растет на 11% благодаря действиям России. По оценке Goldman Sachs, это временный рост. В апреле цена нефти может упасть еще в 2 раза.Россия не будет увеличивать добычу нефти после 1 апреля в условиях резкого сокращения спроса, поскольку это лишено смысла, сообщили ТАСС и Bloomberg со ссылкой на российских чиновников.Ранее в Минэнерго допускали увеличение добычи в России до уровня, предшествующего началу сделки ОПЕК+.Но в итоге Россия пока не собирается увеличивать добычу. Напротив, с 1 апреля Саудовская Аравия увеличила объемы добычи нефти 2 миллиона до 12 миллиона баррелей в сутки, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников королевства. Это предел производственных мощностей. Королевство увеличило предложение до 12,3 миллиона баррелей на рынке за счет собственных запасов."Есть признаки, что часть этой нефти просто некуда деть... Заявлены поставки без конечного пункта назначения, потому что покупателей нет", — сообщил один из чиновников Саудовской Аравии.В понедельник 30 марта цена нефти на мировых биржах обновила рекорды падения, наблюдавшиеся с 6 марта 2020 года, когда распалась сделка ОПЕК+ крупнейших стран-нефтепроизводителей по балансировке добыче.Цена нефти европейского эталона Brent на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала на 8% и опускалась ниже $23 за баррель (майские контракты), цена американского эталона WTI упала на 6% до менее $20 за баррель. Такие цены были в ноябре 2002 года — во время предыдущего обвала на рынке нефти.Российская нефть Urals стала дешевле мазута в Европе. 30 марта бочка высокосернистого мазута в Северо-Западной Европе была на $1,19 дороже бочки Urals, а стоимость доставки нефти из Сибири — нефтяного кластера страны — по всем направлениям морского экспорта превысила стоимость самой нефти.Цена снижалась по мере приближения 1 апреля — официальной даты окончания сокращения добычи странами альянса ОПЕК+, но сегодня цены выросли на 11% до $25 за баррель Brent и $23 за бочку WTI.6 марта Саудовская Аравия объявила о выходе из сделки ОПЕК+ и анонсировала увеличение добычи нефти до предельных возможностей. С тех пор цены на нефть снизились более чем в 2 раза. Представители королевства отказывались от потенциальной возможности переговоров, называя их бессмысленными. В итоге днем ранее США и Россия первыми начали межгосударственное обсуждение ситуации на рынке.