Британская писательница Джоан Роулинг, подарившая миру Гарри Поттера, представила сайт, посвященный волшебной вселенной. Посетители смогут поучаствовать в викторинах, разнообразить досуг головоломками и ознакомиться с различными материалами.

Британская писательница Джоан Роулинг, подарившая миру Гарри Поттера, представила сайт, посвященный волшебной вселенной.На своей странице в Twitter автор книг написала, что родителям, опекунам и учителям может понадобиться немного волшебства, чтобы развеселить и заинтересовать детей во время самоизоляции. Роулинг считает, что данную функцию сможет выполнить сайт, посвященный вселенной Гарри Поттера.Посетители развлекательного ресурса смогут найти там викторины, головоломки, интерактивные задания, различные статьи. Русскоязычным поклонникам мальчика со шрамом, не знающим иностранного языка, придется вооружиться переводчиком — сайт представлен на английском.Первая книга о Гарри Поттере увидела свет в 1997 году. Основная серия романов состоит из семи произведений. Невзирая на то, что последняя книга вышла в 2007 году, спустя более чем десять лет интерес к истории Гарри Поттера не угасает.