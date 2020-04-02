Samsung до конца года откажется от выпуска жидкокристаллических дисплеев без технологии квантовых точек

Подразделение Samsung Display прекратит выпуск жидкокристаллических дисплеев без технологии квантовых точек (Quantum Dot). Как сообщили в компании, производство ЖК-панелей на фабриках в Южной Корее и Китае будет остановлено до конца этого года.Все обязательства перед заказчиками будут выполнены, пообещали представители Samsung Display. Однако сотрудников, занимающихся ЖК-матрицами, перепрофилируют на работу с OLED- (на органических светодиодах) и QD-дисплеями.ZDNet уточняет, что ЖК-экраны Samsung Display сейчас производятся на двух заводах - в Асане (Южная Корея) и Сучжоу (Китай). Большая часть выпускаемой продукции применяется в телевизорах Samsung под брендом QLED TV. Это не полноценные панели на квантовых точках (светящихся кристаллах, которые дают более яркую и сочную картинку), а те же ЖК, в светодиодную подсветку которых были добавлены квантовые точки для расширения цветового охвата.Отказ Samsung Display от ЖК-дисплеев без квантовых точек был ожидаем. В октябре прошлого года компания объявила, что вложит $11 миллиардов в развитие технологии QD. Предполагается, что первыми QD-экранами, которые поступят в серийное производство, станут OLED-матрицы с пленкой на квантовых точках.