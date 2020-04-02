Злоумышленник похитил с транспортных средств, припаркованных на улице Дежнева, зеркальные элементы...

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Южное Медведково задержали подозреваемого в кражах зеркальных элементов с транспортных средств.В территориальный отдел полиции поступили заявления от троих жителей столицы. По словам заявителей, неизвестный похитил с их транспортных средств, припаркованных на улице Дежнева, зеркальные элементы.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый житель столицы.Отделом дознания ОМВД России по району Южное Медведково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29