Злоумышленник воспользовался мобильным приложением с аккаунта, приобретенного в сети интернет, после чего завел автомобиль и совершил незаконную поездку...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 20-летнего приезжего, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В полицию с заявлением об угоне иномарки обратился представитель каршеринговой компании. Он пояснил, что пропал принадлежащий компании автомобиль, который был припаркован на улице Лобачевского.Материальный ущерб составил около 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник воспользовался мобильным приложением с аккаунта, приобретенного в сети интернет, после чего завел автомобиль и совершил незаконную поездку.Отделением дознания ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93