Оценив обстановку, инспекторы ДПС приняли решение оперативно сопроводить супружескую пару для оказания помощи будущей маме и её ребёнку...

«Инспекторы дорожно-патрульной службы 5 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве оперативно помогли беременной женщине добраться до медицинского учреждения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ночное время в ходе несения службы на Ломоносовском проспекте экипажем дорожно-патрульной службы в составе старшего инспектора ДПС капитана полиции Николая Сафронова и инспектора ДПС капитана полиции Дениса Новикова был замечен движущийся по проезжей части автомобиль, водитель которого вел себя нервно, создавая опасность для других участников дорожного движения резкими маневрами и частыми перестроениями.Сотрудники Госавтоинспекции остановили транспортное средство и выяснили, что находящийся за рулем мужчина везет свою супругу в медицинское учреждение – у беременной женщины открылось кровотечение. Оценив обстановку, инспекторы ДПС приняли решение оперативно сопроводить супружескую пару для оказания помощи будущей маме и её ребёнку.Благодаря слаженным действиям сотрудников ГИБДД женщине была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время ей, а также жизни и здоровью будущего малыша ничего не угрожает.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81