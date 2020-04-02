В Италии, похоже, назревает чуть ли не научная сенсация. Жители одной из провинций региона Эмилия-Романья внезапно показали удивительную стойкость перед коронавирусом COVID-19. Там выявлено всего 307 случаев, тогда как в целом эти итальянские земли находятся на втором месте по числу инфицированных.

В Италии, похоже, назревает чуть ли не научная сенсация. Жители одной из провинций региона Эмилия-Романья внезапно показали удивительную стойкость перед коронавирусом COVID-19. Там выявлено всего 307 случаев, тогда как в целом эти итальянские земли находятся на втором месте по числу инфицированных.И вот что интересно: такую неуязвимость местные власти объясняют тем, что у многих жителей провинции есть заболевания крови. Возможно, коронавирусная стойкость феррарцев поможет в борьбе с инфекцией.По сравнению с другими итальянскими провинциями Феррара умудряется успешно противостоять коронавирусу. Например, по всей области Эмилия-Романья уже выявлено больше 14 тысяч случаев заражения. А в Ферраре их — единицы. По мнению комиссара службы гражданской обороны Серджо Вентури, секрет неуязвимости местных жителей, возможно, связан с тем, что Феррара — это малярийная область. Поэтому у многих здесь есть особое генетическое заболевание — талассемия.Она распространена в Западной Африке и Южной Азии. Часто встречается в странах Средиземноморья, Западной Азии и Северной Африки. Имеются очаги в Азербайджане. Все это — малярийные регионы. Талассемия передается по наследству и в целом весьма неприятна. Из-за нее нарушается нормальное функционирование эритроцитов. Люди часто страдают от малокровия и поэтому вынуждены регулярно принимать медицинские препараты. Возможно, как раз этим обстоятельством и объясняется их иммунитет против коронавируса."Люди там принимают хинин постоянно, иначе можно заразиться малярией, соответственно у них есть такое внешний защитный механизм, связанный с приемом лекарства, — поясняет Владимир Болибок, врач-иммунолог, аллерголог. — В какой-то степени он мешает распространению коронавирусной инфекции".На самом деле врачи уже обращали внимание на препараты на основе хинина в качестве эффективных средств против новой коронавирусной инфекции. Дело в том, что лекарства этого класса нарушают синтез вирусной РНК. Проще говоря — препятствуют размножению вируса в организме. По сути, эффективность подобных препаратов на своем примере и подтвердили жители Феррары.Препараты на основе хинина уменьшают степень кислотности в тех областях, где происходит синте РНК, объясняет Симон Мацкеплишвили, заместитель директора Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН. А чтобы РНК вируса реплицировалась нормально, необходима как раз кислая среда. Понижение кислотности — один из механизмов тоже блокирования репликации вирусов. "Это действительно так, это доказанный механизм", — говорит Мацкеплишвили.Надо сказать, что аномалия Феррары — не единственная в мире. Эксперты отметили, что коронавирус хуже распространяется в регионах, где население было привито против туберкулеза. Группа ученых из Технологического университета Нью-Йорка провела исследование. И выяснилось, что смертность от COVID-19 ниже в странах, где людям массово делали БЦЖ. Так, государства без универсальной политики вакцинации (такие как Нидерланды, Италия и США), намного сильнее страдают от пандемии, чем те страны, где такая вакцина применяется давно и регулярно.Есть и другие регионы, которые коронавирус обходит стороной. Например, в Мексике чуть больше тысячи зараженных. При этом в соседних США их уже почти 200 тысяч. Губернатор мексиканского штата Пуэбло предположил, что мексиканцев "спасает" бедность — они не путешествуют. А инфицированы в основном те, кто выезжал за пределы страны.Мало заболевших в Уганде и Нигерии, что можно объяснить молодостью населения этих стран. Средний возраст около 20 лет.А в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения в республике Алтай, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Туве, на Камчатке и Чукотке.Так что у ученых сейчас — непочатый край для исследований. Анализ всех мировых "аномалий" вероятно позволит создать наиболее эффективное оружие против коронавируса.