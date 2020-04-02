Российский певец Сергей Лазарев сегодня, 1 апреля, празднует свой день рождения. В качестве сюрприза артист подготовил для поклонников подарок - эксклюзивный концерт, который можно будет увидеть в прямом онлайн-эфире.

Российский певец Сергей Лазарев сегодня, 1 апреля, празднует свой день рождения. В качестве сюрприза артист подготовил для поклонников подарок — эксклюзивный концерт, который можно будет увидеть в прямом онлайн-эфире.Сергей Лазарев, как и многие в сложившейся ситуации, остается дома. Для него это повод проводить больше времени со своими детьми — шестилетним сыном Никитой и двухлетней дочерью Анной. Артист призывает беречь семьи и не покидать пределы дома в эти сложные и опасные для здоровья дни.Посмотреть эту публикацию в InstagramОставайтесь дома!! И будьте здоровы!! Берегите близких! #Лазаревы #останьсядома #СергейЛазарев #лазаревПубликация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 30 Мар 2020 в 9:43 PDTНедавно на телеканале "Россия 1" состоялся грандиозный финал шоу "Ну-ка, все вместе!". Сергей Лазарев был одним из экспертов, которые оценивали выступления участников.Посмотреть эту публикацию в Instagramшоу «Ну-ка, все вместе!». ⠀