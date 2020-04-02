02.04.2020

2020-04-02 14:40:05

Сроки приема в вузы будут сдвинуты из-за нерабочей недели в марте

Приемная кампания в вузах и колледжах начнется позднее из-за переноса ЕГЭ на более поздние сроки. "Эти сроки будут едиными для всех," - заявил Анзор Музаев, временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора.

Анзор Музаев допустил возможность проведения ГИА для учеников 9-х классов вне рамок единого расписания, если ситуация с коронавирусом усугубится. В этом случае регионы будут сами определять сроки проведения итоговой аттестации. Ранее школам уже было разрешено самим определять сроки проведения ВПР в этом году. Анзор Музаев объявил, что Рособрнадзор также рассматривает возможность дистанционного проведения всероссийских проверочных работ.