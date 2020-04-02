В то время как большая часть Вашингтона спорит о том, является ли намерение Трампа вернуть Америку к нормальному трудовому режиму к Пасхе глупостью или оправданным риском, более важный вопрос остается без внимания: что произойдет со страной в случае второй волны пандемии COVID-19, которая, по прогнозам медиков, может начаться уже в конце лета?

В то время как большая часть Вашингтона спорит о том, является ли намерение Трампа вернуть Америку "к нормальному трудовому режиму" к Пасхе глупостью или оправданным риском, более важный вопрос остается без внимания: что произойдет со страной в случае второй волны пандемии COVID-19, которая, по прогнозам медиков, может начаться уже в конце лета?Если власти прямо сейчас не начнут принимать важные решения и готовиться к тому, что произойдет в ближайшие месяцы, то уже осенью США окажутся также неподготовленными, как к первой волне коронавируса, пишет в The National Interest военный эксперт Даниэль Дэвис.Сегодня американское правительство думает лишь о том, как стране пережить следующие месяц-два и как быстро американцы смогут вернуться к нормальной жизни. Но это недальновидная политика. Многие представители власти ошибочно рассматривают пандемию коронавируса точно так же, как происходившее не раз временное прекращение работы правительства.Однако ситуация совершенно иная: даже выделенных $2,2 триллиона на поддержку экономики может быть недостаточно, потому что основная причина кризиса — COVID-19 — по-прежнему существует и представляет смертельную угрозу. До тех пор пока врачи не получат вакцину (что, вероятно, произойдет не раньше лета 2021 года), население Америки будет уязвимо к новым волнам коронавируса.Последняя по-настоящему глобальная пандемия — испанский грипп (испанка) в 1918 году — продемонстрировала то, что может произойти, когда лидеры верят, что будет только одна волна, и не готовятся ко второй волне.Первые случаи испанки были зафиксированы в Соединенных Штатах 4 марта 1918 года в Форт-Райли, штат Канзас, где американские войска готовились к отправке в Европу для участия в Первой мировой войне. Тогда из-за болезни погибли только несколько пациентов.Когда американцы прибыли Европу в апреле-мае 1918 года, вирус был повсюду (в Англии, Франции, Испании и Италии). В ту весну почти три четверти французских и почти половина британских военнослужащих заразились испанкой. Большинство больных имели лишь высокую температуру и выздоравливали примерно через три дня. Уровень смертности был таким же, как при обычном сезонном гриппе.Заболеваемость начала уменьшаться с наступлением летних месяцев, и к августу 1918 года, казалось, что эпидемия завершилась. Однако, как заключили позже многие эксперты, примерно в это же время испанка мутировала, и начиная с сентября число заболевших и уровень смертности резко подскочили. Началась вторая волна опасного инфекционного заболевания.Только в октябре 1918 года в Соединенных Штатах было зафиксировано 195 тысяч смертей из-за испанки. К концу 1919 года общее число погибших в Америке достигло 675 тысяч, а по всему миру — 50 миллионов. По многим причинам вторая волна испанки оказалась катастрофической, многие из этих причин не относятся к COVID-19.Тем не менее, даже после того, как закончится первая волна коронавируса, придется соблюдать "социальное дистанцирование" достаточно долгое время. При возникновении новых вспышек придется проводить что-то вроде "веерных закрытий": отмене любых массовых мероприятий или частичному закрытию целых регионов.Однако, поскольку в Америке XXI века все взаимосвязано, будет чрезвычайно трудно предотвратить негативное воздействие закрытия в одном штате на другие регионы. В этом случае практически невозможно сохранить непрерывный процесс образования, проведение общенациональных спортивных турниров, работу продуктовых магазинов, кинотеатров, баров, ресторанов и т. д.Потребовалось почти десять лет, чтобы вернуться к подобию экономической нормальности после Великой рецессии 2008 года. Коронавирусный шок, вероятно, придется преодолевать намного дольше. Единственный способ, при котором Америка сможет ограничить ущерб и скорость восстановления, — собрать лучших медицинских и экономических экспертов страны для формирования жизнеспособного плана на ближайшее будущее. Если не будет выработана оптимальная программа действий, то последствия неподготовленности к первой волне будут выглядеть как незначительные проблемы по сравнению с тем, что может произойти уже этой осенью.