Дональд Трамп заявил о старте масштабной операции в Западном полушарии. Она направлена против наркокартелей.

Дональд Трамп заявил о старте масштабной операции в Западном полушарии. Она направлена против наркокартелей. Важно, чтобы наркоторговцы не воспользовались ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса COVID-19, подчеркнул Трамп.Он отметил, что цель операции — "защитить американцев от смертельной заразы незаконных наркотиков", передает РИА Новости. Однако у главы Пентагона Марка Эспера нашлось и еще одно объяснение. Помимо картелей, целью операции станет правительство Николаса Мадуро в Венесуэле, объявил он. Ранее США обвинили президента Боливарианской республики в наркоторговле и объявили о награде за информацию о нем.В операции Южного командования будут задействованы суда, самолеты и вертолеты. Операции по разведке, перехвату, изъятию наркотиков США проведут в партнерстве с 22 странами.