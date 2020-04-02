Поскольку продолжаются ценовая война и падение спроса на фоне коронавируса, WTI упала ниже $20 за баррель. Однако многие цены не достигли и $20 за баррель, поскольку есть покупатели этих сортов нефти. При этом цены в Оклахоме, Колорадо, Канзасе и Луизиане за последнюю неделю значительно упали: Louisiana Light упала до $5,85, Oklahoma Sweet в понедельник снизилась до $16,50, цены в ковбойском штате Вайоминг упали до $1,25.

Поскольку продолжаются ценовая война и падение спроса на фоне коронавируса, WTI упала ниже $20 за баррель. Однако многие цены не достигли и $20 за баррель, поскольку есть покупатели этих сортов нефти. При этом цены в Оклахоме, Колорадо, Канзасе и Луизиане за последнюю неделю значительно упали: Louisiana Light упала до $5,85, Oklahoma Sweet в понедельник снизилась до $16,50, цены в ковбойском штате Вайоминг упали до $1,25.Самые большие скидки на нефть встречаются в более отдаленных районах с низким доступом к трубопроводной и экспортной инфраструктурам. Зачастую это те районы, где после закрытия производство сложно будет возобновить в ближайшее время. Так называемые малодебитные скважины давали около 10% от общего объема добычи нефти в США в 2015 году. После раунда сокращения затрат у этих крошечных производителей осталось не так много возможностей для сокращений, большинство из них теперь теряют деньги на каждом барреле, который добывают. Мелким производителям с большой вероятностью придется либо остановить производство, либо пройти через банкротство.Enverus заявляет, что подобные скважины дают примерно 6% от общей добычи нефти в США, или около 850 тыс. баррелей в сутки. На карту может быть поставлено около 500 тысяч баррелей в сутки или даже больше при низких ценах на нефть. Тогда возникает вопрос: какой объем добычи крупных производителей нефти будет остановлен и где будет остановлено большинство скважин?Даже до того, как цены на нефть упали до диапазона в $20-30 за баррель, производители Баккена и сланцевых структур SCOOP/STACK изо всех сил пытались получить прибыль. А поскольку цены на некоторые смеси упали ниже $10 за баррель, в этих областях в первую очередь будут закрыты крупные скважины. Канадский нефтяной гигант Suncor уже остановил добычу на своем предприятии по добыче тяжелой нефти в Форт-Хиллз. Другие производители последуют его примеру. Мэтт Мерфи из Tudor Pickering Holt&Co. считает, что в ближайшие пару месяцев может быть остановлено около 20% производства в Канаде, это около 340 тысяч баррелей в сутки. Между тем, количество буровых в Канаде сократилось на 44 буровые установки за неделю, поскольку производители концентрируются на скважинах с наименьшей стоимостью.В центре сланцевой промышленности США производители типа Pioneer Natural Resources и Parsley Energy призвали Комиссию железной дороги Техаса рассмотреть вопрос о формальном сокращении производства.Генеральный директор Pioneer Шеффилд заявляет, что его компания получила запросы от операторов трубопроводов с призывами остановить поток добычи. Он добавил, что боится "полного уничтожения" отрасли, если вовремя не будут предприняты меры.Общий объем мирового производства в этом году упадет в результате кризиса со вспышкой коронавируса. Во вторник IHS Markit заявил, что могут быть закрыты скважины, дающие 10 миллионов баррелей в сутки с апреля по июнь, поскольку объем хранилищ заполняется беспрецедентно быстрыми темпами. Снижение происходит неравномерно, поскольку производители ОПЕК, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, намерены увеличить добычу на 4 миллиона баррелей в сутки в этом году.Это плохие новости? На данный момент, кажется, отрасль настроена на консолидацию, сокращение расходов и закрытие скважин. Но производители, которые переживут этот жестокий кризис спроса и предложения, столкнутся с более высокими ценами из-за возможного дефицита нефти в этом десятилетии согласно данным инвестиционного банка Goldman Sachs.