В ЕС могут создать эмиссии общеевропейских бондов, цель которых - стимулировать экономику наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 стран Евросоюза. Италия и Испания на их создании настаивают, Брюссель молчит и с опасением смотрит в другую сторону - на Венгрию, правительству которой, по мнению единой Европы, пора на политический карантин.

В ЕС могут создать эмиссии общеевропейских бондов, цель которых — стимулировать экономику наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19 стран Евросоюза. Италия и Испания на их создании настаивают, Брюссель молчит и с опасением смотрит в другую сторону — на Венгрию, правительству которой, по мнению единой Европы, пора на "политический карантин".Венгрия начинает жить по законам военного времени. Парламент страны наделил премьер-министра Виктора Орбана чрезвычайными полномочиями, сосредотачивающими в его руках абсолютно все рычаги управления."Мы достигли важного решения, и я уже подписал декрет. Мы решили ввести комендантский час на всей территории Венгрии с 28 марта по 11 апреля", — заявил премьер-министр Венгрии.На общем фоне ситуация в Венгрии выглядит неплохо — 525 заболевших, 20 погибших. Оппозиция подозревает, что под шумок Орбан собрался узурпировать власть."Закон о чрезвычайном положении позволяет правительству игнорировать существующие законы в течении неопределенного срока", — отметил депутат парламента Венгрии Акош Хадази.Венгерского премьера и раньше обвиняли в проведении антидемократических реформ, так что от коллег по Евросоюзу в свой адрес он не услышал чего-то принципиально нового."Венгрию нужно без промедления отправить на жесткий политический карантин. Венгерское правительство нельзя больше допускать к столу, за которым собираются представители европейских институтов", — из интервью министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна газете Die Welt.Впрочем, действия Орбана отчасти и связаны как раз с тем, что эффективность европейских институтов, мягко говоря, вызывает сомнения. Иначе улицы и дома престарелых в Ломбардии дезинфицировал бы, скажем, бундесвер, а не российские расчеты РХБЗ. Наши военные вместе с итальянцами сейчас оборудуют временный госпиталь в Бергамо.Число пораженных вирусом в Италии превысило 105 тысяч. За время пандемии умерли почти 12,5 тысячи человек. Смертность превышает 10 процентов от числа заболевших.Порог в 100 тысяч за прошедшие сутки перешагнула Испания, которая стремительно догоняет Италию по этой неприятной статистике. За день там умерли 589 больных. В мрачной картине медики пытаются рассмотреть хоть что-то обнадеживающее."С 25 марта мы наблюдаем поворотный момент. Вчера средний рост зараженных составил 12 процентов. При этом сегодня у нас десятипроцентный прирост больных. 19259 человек выздоровели и, к сожалению, 8189 человек погибли. Мы наблюдаем стабилизацию развития эпидемии", — сообщил министр здравоохранения Испании Илья Сальвадор.Во Франции число больных составляет 52128. Погибли 3,5 тысячи. Ветеринарные клиники передают в госпитали имеющиеся у них аппараты искусственной вентиляции легких.К шестизначному числу заболевших движется и Германия — 73 тысяч зафиксированных случаев коронавируса на сегодня. От вируса в стране погибли 802 человека, что дает чуть более одного процента смертности — это статистика обычного сезонного гриппа. В Скандинавии, кстати, похожая картина.От соседей по Евросоюзу Германия так выгодно отличается из-за обязательной и дорогой медицинской страховки для населения, которая позволила содержать cеть мощных университетских государственных и частных клиник и их высококвалифицированный персонал. К началу пандемии в немецких стационарах было примерно 28 тысяч коек интенсивной терапии против четырех тысяч в Италии или Испании.За столько лет никаких общих стандартов медицины так и не было выработано. Коронавирус показал, что Евросоюз — это свобода перемещения граждан, за которую они расплачивались содержанием узкой и дорогой прослойки транснациональной бюрократии, периодически собирающейся в Брюсселе и Страсбурге поговорить о ценностях. Европа разных скоростей — она еще даст о себе знать, когда вылечат людей и надо будет лечить экономику.