Специалисты из Австрии, Нидерландов, Греции и Германии готовят клинические испытания, чтобы проверить гипотезу о том, что живая вакцина от туберкулеза БЦЖ в разы снижает заболеваемость коронавируса. В пример приводится катастрофическая ситуация с коронавирусом в Испании, где населению не делают БЦЖ с 1981 года, и относительно спокойная — в Португалии, где вплоть до 2017-го ее ставили.

Специалисты из Австрии, Нидерландов, Греции и Германии готовят клинические испытания, чтобы проверить гипотезу о том, что живая вакцина от туберкулеза БЦЖ в разы снижает заболеваемость коронавируса. В пример приводится катастрофическая ситуация с коронавирусом в Испании, где населению не делают БЦЖ с 1981 года, и относительно спокойная — в Португалии, где вплоть до 2017-го ее ставили. Такая же разница в цифрах — между невакцинированной Западной Германией и Восточной, где людям старшего возраста делали прививку в социалистической ГДР. БЦЖ и в национальном прививочном календаре России.Это уже не только медицинский опыт — исторический: почти 100 лет сначала в Союзе, теперь в России каждому новорожденному еще в роддоме делают прививку БЦЖ. На всю жизнь потом остается рубец на левом плече. Живая вакцина в 5 раз снижает риск заболеть туберкулезом.Австралийские ученые предположили, что БЦЖ снижает смертность от коронавируса.Эта гипотеза уже разлетелась по миру. Ученые из Технологического института Нью-Йорка сравнили страны, где вакцинация от туберкулеза обязательна, например, в России и Бразилии, государства, где до определенного времени эти прививки делали всем, а потом прекратили — большая часть Европы и та же Австралия и страны с необязательной вакцинацией — рекомендованной — это США."В Бразилии смертность от коронавирусной инфекции ниже. чем в Италии, где вакцину БЦЖ не применяют. В Бразилии вакцинируют всех детей. Анализ возрастного состава заболевших в Китае также позволяет предположить, что БЦЖ позитивно сказывается на течении уже вирусной инфекции", — говорит Владимир Еремеев, заместитель директора по науке центрального НИИ туберкулеза.Исследователи изучили ситуацию в 60 странах. В Италии вакцины БЦЖ отменили в 2001. В Португалии — лишь два года назад. Разрыв в 16 лет — и шестнадцатикратная разница показателей смертности от COVID-19. Даже если сравнить Германию: в ее восточной части, где после войны вакцинировали всех, ситуация выглядит значительно лучше, чем в западной."Сейчас идут исследования голландских коллег, они изучают не то, насколько БЦЖ помогает от коронавируса, а общее стимулирование иммунитета, благодаря ей", — объяснил Жером Соломон, руководитель главного управления Минздрава Франции.Эта вакцина была разработана французскими учеными еще в начале прошлого века. Бацилла Кальмета-Герена. Врачи заметили: на питательной среде желчи, в основе которой — глицерин, можно вырастить культуру ослабленных туберкулезных микробов. Штамм был создан.Есть ли зависимость между вековой прививкой от туберкулеза и смертностью от коронавируса, сейчас пытаются выяснить ученые разных стран. На следующей неделе западные вирусологи начнут клинические испытания. 4000 врачей и медсестер будут привиты от туберкулеза."Я думаю, что это не отразится на заболеваемости в широком смысле слова. И для лечения это вряд ли будет пригодно, а вот как средство профилактики среди медработников, которые тесно контактируют и подвергают свою жизнь опасности, вот здесь может быть", — сообщил Николай Брико, главный эпидемиолог Минздрава России."Если это будет подтверждено, это будет являться серьезной основой для того, чтобы бороться с коронавирусной инфекций, в частности, путем вакцинации и вакциной БЦЖ", — отметил Александр Сергеев, заместитель директора центра разработки и внедрения биофармацевтического предприятия госкорпорации "Ростех".Гипотеза о влиянии БЦЖ выглядит слишком хорошей, чтобы оказаться правдой. Но эта версия успокаивает. И дает ответы, почему в одних странах вирус распространяется стремительно, а в других — умеренно. Где-то от COVID-19 каждый день умирают сотни людей, а где-то — единицы.