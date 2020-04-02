Сфера туризма сейчас находится в плачевном состоянии. Большинство стран закрыли границы. Какие прогнозы делают эксперты? Как вернуть деньги за несостоявшийся тур?

Сфера туризма сейчас находится в плачевном состоянии. Большинство стран закрыли границы. Какие прогнозы делают эксперты? Как вернуть деньги за несостоявшийся тур?Отпуск накрылся. Под таким хештегом в социальных сетях сейчас множатся истории туристов, которые купили путевку, заплатили туристической фирме 100 процентов и, разумеется, никуда не уехали. Александра из Самарской области планировала улететь с детьми и подругой в Турцию. Билеты были на 12 апреля."Туроператор нас уговаривал оставить денежные средства. Говорил: "Все наладится, вы спокойно полетите в свой отпуск", — рассказывает Александра.Но уже 23 марта Турция закрыла границы. В такой ситуации, чтобы вернуть деньги за тур, необходимо написать заявление по месту приобретения турпакета. Ссылаться можно на статью №451 Гражданского кодекса РФ. Вот только Александре деньги возвращать отказались."Туроператор нам на это сказал, что деньги лежат на депозите: "Воспользоваться ими вы сможете, только когда поедет в отпуск", — объясняет Александра.Сейчас проблема в том, что денег у турфирм просто нет, возвращать им нечего. Были аннулированы практически все туры на апрель и май. Сотни миллионов потрачены на возвращение 160 тысяч туристов, застрявших за границей из-за карантина. Именно поэтому вместо денег клиентам иногда стали предлагать так называемые ваучеры на будущие туры.Кто-то из операторов называет это депозитом, кто-то выдает гарантийные письма, кто-то — ваучеры. Смысл это не меняет. Деньги туристов на туры заморожены, они ими могут воспользоваться вплоть до 31 декабря 2021 года", — комментирует директор по маркетингу туристического агентства Николай Белолипецкий.Те туристы, которые не готовы переносить сроки своей поездки, рано или поздно должны получить деньги в полном объеме. Если необходимо, будут задействованы страховые фонды."Помимо фондов персональной ответственности, у туроператоров есть резервный фонд, но сейчас он не использовался. Также есть страхование, и размер страхования ответственности туроператора очень большой — 23 миллиарда рублей", — отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.Кроме того, чтобы спасти фирмы от банкротства, принято решение распечатать средства "Турпомощи". Правда, прямо сейчас денег из фонда ждать не стоит. Порядок их распределения еще не ясен."То ли это будет выплачивать сама "Турпомощь", то ли "Турпомощь" будет переводить деньги туроператорам, а они будут распределять деньги туристам. В любом случае совершенно не факт, что все туристы получат сразу всю стоимость тура, потому что туроператоры смогут использовать только 30 процентов сумм, которые у них накоплены", — говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.На деньги, которые придут от будущих клиентов, операторы также не рассчитывают. На 2-3 месяца турбизнес фактически садится на голодную диету."Люди сейчас не смотрят туры. Все, что есть до середины июля, носит единичный характер, статистике эти продажи не поддаются. Рынок упал, он грохнулся вообще. Те продажи, которые есть, — это вторая половина лета либо бархатный сезон", — сетует директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTour.ru Игорь Блинов.Уже сейчас ясно, что пережить время карантина и закрытия границ с связи с пандемией коронавируса COVID-19 смогут не все турфирмы. Эксперты ожидают дальнейшей консолидации рынка в России и ухода из бизнеса ряда нестабильных игроков. Оживления туриндустрии ждут к июлю-августу 2020 года.