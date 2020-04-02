У роженицы в Барнауле подозревают коронавирус, она изолирована. Об этом со ссылкой на журналистов Алтапресс сообщает ГТРК Алтай. В Минздраве информацию подтвердили.

У роженицы в Барнауле подозревают коронавирус, она изолирована. Об этом со ссылкой на журналистов "Алтапресс" сообщает ГТРК "Алтай". В Минздраве информацию подтвердили.Женщина находилась в родильном отделении городской больницы №11. После благополучных родов у нее взяли тест на инфекцию. Сейчас она с ребенком, а также все медики, находившиеся с ней в контакте, изолированы.Сообщается, что на сегодня в крае три больных с подтверждённым диагнозом COVID-19. Причем третий пациент контактировал с двумя первыми заразившимися. Все в удовлетворительном состоянии, изолированы в спецблоке пятой горбольницы. Сейчас специалисты устанавливают всех контактировавших с ними граждан.Все сибирские регионы перешли на режим изоляции. Последними подписавшими постановления о введении ограничений стали Республика Алтай, Красноярский край и Омская область. Как рассказали в областном правительстве, на борьбу с коронавирусом выделяется более 120 миллионов рублей. Причем 80 направляется из краевой казны, 42 миллиона – федеральная помощь. Средства пойдут на покупку медоборудования, а также на создание инфекционных госпиталей в ряде учреждений.