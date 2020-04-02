Гендиректор авиакомпании Победа Андрей Калмыков рассказал, что у нескольких членов экипажа выявили коронавирус COVID-19. Он также отметил, что большое количество работников находятся на ..

Гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков рассказал, что у нескольких членов экипажа выявили коронавирус COVID-19. Он также отметил, что большое количество работников находятся на карантине после контакта с заболевшими, передает со ссылкой на РИА Новости.Ранее стало известно, что авиакомпания "Победа" приостановила полеты с 1 апреля по 31 мая. Как уточнили представители организации, этот перерыв поможет им сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовиться к возобновлению рейсов.