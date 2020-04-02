В Прямом эфире - о том, как в период эпидемии не поддаваться фейковым новостям, не терять хорошее настроение и, возможно, даже устроить дистанционные розыгрыши для своих друзей.

В этом году в День смеха, 1 апреля, большинство людей не склонны к шуткам: практически во всех регионах России введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения нового коронавируса.Однако артисты эстрады и психотерапевтры уверены: смех побеждает страхи и стрессы!В "Прямом эфире" — о том, как в период эпидемии и карантина не поддаваться фейковым новостям, не терять хорошее настроение и, возможно, даже устроить "дистанционный розыгрыш" – например, прислать другу коптером в подарок бутылку водки, или же провести юмористические марафоны со своими детьми.Народный артист РСФСР — ведущий программы "Смехопанорама" Евгений Петросян, например, вспоминает, как в годы Великой Отечественной войны артисты ездили на передовую – пели, танцевали и шутили, в том числе и над бытовыми трудностями, и над Гитлером. И этот настрой влиял на их психологическое состояние и приближал Победу.Согласен с ним и доктор Александр Мясников. "Нас убивают не столько болезни, сколько депрессии и плохое настроение", — уверен он.О том, как не унывать в период карантина, находясь в четырех стенах? Правда ли, что ортодоксальные евреи в Израиле, не верившие в коронавирус, заразились им?Какой оригинальный способ делать гимнастику придумала Елена Воробей, а также другие веселые истории из жизни людей в разных странах в этот непростой период – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".