В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди сел российский самолет с медицинским оборудованием.

В нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди сел российский самолет с медицинским оборудованием. На его борту — все необходимое для спасения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал "Россия 24". В частности, борт доставил оборудование, маски, очки, респираторы, средства для дезинфекции.Самолет был направлен с подмосковного аэродрома "Чкаловский". Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, выразил надежду, что и Штаты в случае необходимости смогут оказать содействие нашей стране.