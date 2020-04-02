Несмотря на все предпринятые меры борьбы с COVID-19, число заболевших коронавирусом во многих российских регионах продолжает расти. Так, в Башкирии был выявлен очередной случай ..

Несмотря на все предпринятые меры борьбы с COVID-19, число заболевших коронавирусом во многих российских регионах продолжает расти. Так, в Башкирии был выявлен очередной случай инфицирования.По данным , всего в республике зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. Власти еще раз напомнили о важности сознательно соблюдать режим самоизоляции.