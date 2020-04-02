В Екатеринбурге учреждения, ушедшие на карантин, не будут платить за вывоз мусора. К ним относятся библиотеки, музеи, салоны красоты, кинотеатры, парикмахерские, образовательные учреждения, а также другие организации, приостановившие работу.

В Екатеринбурге учреждения, ушедшие на карантин, не будут платить за вывоз мусора. К ним относятся библиотеки, музеи, салоны красоты, кинотеатры, парикмахерские, образовательные учреждения, а также другие организации, приостановившие работу.Как передает ГТРК "Урал", решение принял региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Цель — поддержка предпринимателей, которые из-за введенных ограничений оказались в сложной экономической ситуации. Пока такая акция продлится до 5 апреля, причем платежи будут пересчитаны автоматически.Как рассказала директор "Спецавтобазы" Наталья Зубова, узнать, попадает ли потребитель в число счастливчиков, можно, позвонив на горячую линию по телефону 8-800-775-00-96. Для жильцов многоквартирных домов размер платы за вывоз мусора меняться не будет.