В московской больнице №15 появился на свет ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник. Ранее мать новорожденного сдала тест на китайскую инфекцию ..

В московской больнице №15 появился на свет ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на осведомленный источник.Ранее мать новорожденного сдала тест на китайскую инфекцию – результат оказался положительным. Сейчас женщина с ребенком остается на лечении в больнице, сообщает .За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло до 3548. Большинство случаев зафиксировали в Москве (2475). Жертвами инфекции стали 30 человек, 235 пациентов выздоровели.