Мосгордума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) Москвы, предполагающие штраф в размере 4-5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.

Мосгордума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) Москвы, предполагающие штраф в размере 4-5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.Редактор поправок, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов пояснил, что такие штрафы будут действовать в случае введения в городе режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Наказывать будут в первую очередь тех, кто является носителем инфекции и при этом нарушает карантин.4 тысячи придется заплатить тем, кто просто пренебрег самоизоляцией, а 5 тысяч – тем, кто сделал это повторно или с использованием транспортного средства.31 марта были приняты поправки в федеральный КоАП. Они предполагают штраф за нарушение требований, установленных при введении режима повышенной готовности. Сумма штрафа составит от 1 тысячи до 50 тысяч рублей.Режим общей самоизоляции был введен в столице в связи с распространением коронавируса COVID-19.