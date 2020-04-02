Двое жителей соседних регионов обвиняются в краже.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37- и 47-летнего жителей соседних регионов. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Как сообщалось ранее, 22 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» от жителей дома по улице Кооперативный проезд поступило сообщение о том, что неизвестные лица проникли в сарай, находящийся в подвальном помещении дома, откуда похитили продукты питания.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские по «горячим следам» провели сбор информации, изъяли необходимые улики, опросили возможных свидетелей произошедшего.Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы полиции увидели двух мужчин с сумками в руках, схожих по описанию с подозреваемыми в совершении кражи. Граждане были задержаны. Ими оказались ранее судимые жители соседних регионов.Фигуранты в содеянном сознались. Похищенное изъято.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.